На Київщині рятувальникам довелось діставати з ополонки тіло людини. ФОТО

На Київщині рятувальникам довелось діставати з ополонки тіло людини. ФОТО

16:20 02.02.2018
  • На Київщині рятувальникам довелось діставати з ополонки тіло людини. ФОТО
  • На Київщині рятувальникам довелось діставати з ополонки тіло людини. ФОТО

Від чергового поліції міста Обухів до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про загиблого чоловіка на водоймі в селі Красна Слобідка.

На місце було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів.

По прибуттю рятувальники провели роботи по діставанню тіла загиблого  за допомогою рятувальної мотузки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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