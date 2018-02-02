На Київщині рятувальникам довелось діставати з ополонки тіло людини. ФОТО

Від чергового поліції міста Обухів до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про загиблого чоловіка на водоймі в селі Красна Слобідка.

На місце було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів.

По прибуттю рятувальники провели роботи по діставанню тіла загиблого за допомогою рятувальної мотузки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області