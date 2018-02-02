У Новій Каховці під час пожежі жахливо загинуло літнє подружжя. ФОТО

У Новій Каховці під час пожежі жахливо загинуло літнє подружжя. ФОТО

20:00 02.02.2018
  • У Новій Каховці під час пожежі жахливо загинуло літнє подружжя. ФОТО
  • У Новій Каховці під час пожежі жахливо загинуло літнє подружжя. ФОТО
  • У Новій Каховці під час пожежі жахливо загинуло літнє подружжя. ФОТО
  • У Новій Каховці під час пожежі жахливо загинуло літнє подружжя. ФОТО

02 лютого о 09:26 до Служби порятунку м.Нова Каховка надійшло повідомлення про те, що в під’їзді 5-типоверхівки на вулиці Горького відчувається запах диму. За лічені хвилини рятувальники дісталися до місця події.

Прибувши  за вказаною адресою розвідкою було встановлено, що задимлення сталося у квартирі на першому поверсі, двері якої на стукіт ніхто не відкривав.

За допомогою шанцевого інструменту рятувальники відкрили вхідні двері. Через сильну задимленість вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання.

Під час ліквідації пожежі були виявлені тіла двох загиблих: чоловіка і жінки відповідно 1938 і 1944 років народження. О 09:35 пожежу локалізували, а о 10:00 ліквідували. У ході гасіння пожежні евакуювали мешканців будинку через вікна і балкони за допомогою висувної драбини та автопідйомника. Причина пожежі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Херсонській області

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