На Тернопільщині трагічно та жахливо загинув необачний рибалка. ФОТО

Трагедія трапилась 02 лютого в селі Івачів Горішний Тернопільського району. В місцевій водоймі втопився рибалка.

Про те, що людина провалилася під кригу, рятувальників повідомив о 7:20 свідок події.

Як вдалось з’ясувати, близько 7:10 ранку чоловік, віком орієнтовно 50-60 років, вийшов на кригу Івачівського ставу, зі спорядженням для зимової риболовлі. На відстані приблизно 50 метрів від берега крига під ним проламалася і він опинився у крижаній воді. Крики про допомогу почув інший рибалка, який в той час ще перебував на березі. Він одразу ж, зважаючи на небезпеку, повз в напрямку потопаючого та кинув йому рятувальну мотузку, однак вже було пізно – потерпілий зник під водою.

Про подію чоловік сповістив Службу порятунку, зателефонувавши на «101». До місця події негайно вирушило чергове відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Використовуючи рятувальний човен, рятувальники дістались місця, де стався нещасний випадок та дістали потерпілого, який не подавав ознак життя, з води й доправили його на берег, де до приїзду працівників швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи. На жаль, людину врятувати не вдалося.

Медики, що невдовзі прибули, констатували факт смерті.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Тернопільській області