Під час пожежі у Херсоні рятувальники знайшли тіло людини. ФОТО

Під час пожежі у Херсоні рятувальники знайшли тіло людини. ФОТО

10:00 03.02.2018
  • Під час пожежі у Херсоні рятувальники знайшли тіло людини. ФОТО
  • Під час пожежі у Херсоні рятувальники знайшли тіло людини. ФОТО

О 07:33 на номер Служби порятунку «101» м. Херсона надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по провулку Північному у м. Херсоні.

На місце події вирушив черговий караул 14-ї державної пожежно-рятувальної частини по охороні Корабельного району. Прибувши на місце пожежі, вогнеборці розвідкою встановили, що горять домашні речі в житловій кімнаті загальною площею 10 кв.м.

Приступивши до гасіння, рятувальники вже о 07:50 локалізували пожежу, а о 08:50 ліквідували її. На місці події виявлено тіло чоловіка 1956 року народження.

Загалом на ліквідації пожежі було задіяно 7 чоловік особового складу і 2 одиниці спецтехніки. Причина пожежі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Херсонській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Соратникам Януковича не місце на українському телебаченні!
02.02.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Допомога США для України
02.02.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
В чому суть закону про деокупацію?
22.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи мають українські ЗМІ надавати слово колишнім одіозним соратникам Януковича?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.