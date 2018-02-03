Під час пожежі у Херсоні рятувальники знайшли тіло людини. ФОТО

О 07:33 на номер Служби порятунку «101» м. Херсона надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по провулку Північному у м. Херсоні.

На місце події вирушив черговий караул 14-ї державної пожежно-рятувальної частини по охороні Корабельного району. Прибувши на місце пожежі, вогнеборці розвідкою встановили, що горять домашні речі в житловій кімнаті загальною площею 10 кв.м.

Приступивши до гасіння, рятувальники вже о 07:50 локалізували пожежу, а о 08:50 ліквідували її. На місці події виявлено тіло чоловіка 1956 року народження.

Загалом на ліквідації пожежі було задіяно 7 чоловік особового складу і 2 одиниці спецтехніки. Причина пожежі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Херсонській області