Чернігівська поліція встановила особи викрадачів бюстів Пушкіна та Коцюбинського. ФОТО

Оперативники Чернігівського відділу поліції встановили особи трьох раніше судимих наркозалежних місцевих жителів, які наприкінці минулого року викрали бронзові погруддя класиків світової літератури Михайла Коцюбинського та Олександра Пушкіна.

В результаті комплексу проведених оперативно-розшукових заходів чернігівські поліцейські зібрали ряд незаперечних доказів, а також ґрунтовніпокази свідків, які вказують на причетність саме цих трьох громадян до резонансних викрадень пам’ятників в обласному центрі.



Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за статтями 185 (крадіжка) та 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення викритим зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів та подальше обрання їм міри запобіжного заходу.



Нагадаємо, обидві крадіжки відбулися у Чернігові у грудні 2017 року з інтервалом у два тижні. Вранці 18 грудня було виявлено зникнення з могили Михайла Коцюбинського, похованого на Болдиній горі, бронзового погруддя письменника вагою близько 150 кг. В ніч на 31 грудня з парку «Чернігів стародавній» було викрадено погруддя Олександра Пушкіна, також виготовлене з бронзи, вагою близько 50 кг.



4 січня оперативники карного розшуку Чернігівського відділу поліції на основі здобутої оперативної інформації відшукали в міській лісопарковій зоні схованку з обома бронзовими бюстами. Тоді, звітуючи громаді про виявлення пам’ятників, поліція озвучила принципову позицію керівництва Головного управління Національної поліції: звичайно, погруддя письменників повернуться на свої місця.

Але лише після того, як міська влада проведе комплексну роботу зі створення якісної системи охорони культурних пам’яток (освітлення цих місць, обладнання їх засобами відеоспостереження та технічного захисту, чергування муніципальної варти).



Наразі поліція проводить аналіз стану захищеності інших пам’ятників, встановлених в обласному центрі та області, щоб спільними зусиллями правоохоронців та влади убезпечити їх від дій вандалів та мисливців за металом.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

