Поліцейські Донеччини врятували на трасі родину з немовлям. ФОТО

В автомобілі закінчилося пальне, і родина з дитиною на руках опинилися в холодній машині за межами міста. На щастя, поруч проїжджав екіпаж поліції.

Правоохоронці запросили маму з малюком, якому трохи більше місяця, погрітися у поліцейську автівку, а непрацюючий транспорт відбуксували до заправки.

На трасі Бахмут-Горлівка поліцейські групи реагування патрульної поліції звернули увагу на автомобіль, який стояв на узбіччі дороги, та зупинилися, аби в разі потреби надати допомогу.



На задньому сидінні співробітники поліції побачили жінку з немовлям на руках, а водій - батько дитини перебував у такому розпачі, що не зразу зміг пояснити, що трапилося.



Поліцейські з’ясували, що ніхто не постраждав та медичної допомоги не потребував. Виявилося, що в машині закінчилося пальне, і обігрівати салон було вже нічим.



Не гаючи часу, поліцейські запросили жінку з дитиною в поліцейський автомобіль, щоб не допустити переохолодження, а заглухлу машину відбуксували на поліцейській техніці до заправки. Відтак, маленький хлопчик був врятований від замерзання.



Молоді батьки подякували поліцейським за допомогу. Жінка розповіла, що вони їдуть до бабусі малюка на вихідні, аби вперше показати онука. І така неприємність ледь не зіпсувала всю подорож.

Завдяки втручанню правоохоронців бабуся вже сьогодні зможе полюбуватися крихіткою.



«Малюк зігрівся та заснув на руках у мами. Аби дитина була здорова – ось головна подяка для нас», - каже Сергій Журавльов, працівник групи реагування патрульної поліції Бахмутського відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

