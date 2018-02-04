На Миколаївщині зіткнулись мікроавтобус та фура, є загиблі та поранені. ФОТО

На Миколаївщині зіткнулись мікроавтобус та фура, є загиблі та поранені. ФОТО

16:00 04.02.2018
  • На Миколаївщині зіткнулись мікроавтобус та фура, є загиблі та поранені. ФОТО
  • На Миколаївщині зіткнулись мікроавтобус та фура, є загиблі та поранені. ФОТО

Близько 14:30 надійшло повідомлення про те, що на 282 км +840 м автодороги «Київ - Одеса», поблизу смт. Криве Озеро, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного автомобіля «Вольво» з причепом та мікроавтобуса «Мерседес», який вимушено зупинився.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 35-річний напарник водія автомобіля «Мерседес» загинув на місці події.

33-річний водій вантажівки з отриманими тілесними ушкодженнями із місця події був госпіталізований. 39-річний керманич мікроавтобусу тілесних ушкоджень не зазнав.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Призначено проведення необхідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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