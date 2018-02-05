У Києві знайдено оголенене тіло задушеної і можливо зґвалтованої жінки. ФОТО

У Києві знайдено оголенене тіло задушеної і можливо зґвалтованої жінки. ФОТО

07:00 05.02.2018
  • У Києві знайдено оголенене тіло задушеної і можливо зґвалтованої жінки. ФОТО
  • У Києві знайдено оголенене тіло задушеної і можливо зґвалтованої жінки. ФОТО
  • У Києві знайдено оголенене тіло задушеної і можливо зґвалтованої жінки. ФОТО
  • У Києві знайдено оголенене тіло задушеної і можливо зґвалтованої жінки. ФОТО

Поліція Києва оперативно затримала підозрюваного у вбивстві жінки
Зловмисником виявився місцевий житель, який перебував у стані сп’яніння.

Йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Оголену потерпілу зі слідами удушення виявили у під‘їзді будинку на вулиці Лятошинського у Голосіївському районі. Виклик у поліцію надійшов від лікарів.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та кінологи. За попередньою інформацією, смерть жінки настала від удушення.

«Правоохоронці оперативно вийшли на слід зловмисника, а відтак затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний у вбивстві жив неподалік від місця скоєння злочину. Він перебував у стані сп’яніння. Нині із ним та на місці вбивства проводяться слідчі дії», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Якщо експертиза підтвердить факт згвалтування вбитої, дії зловмисника додатково кваліфікуватимуть за ст. 152 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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