У Києві знайдено оголенене тіло задушеної і можливо зґвалтованої жінки. ФОТО
У Києві знайдено оголенене тіло задушеної і можливо зґвалтованої жінки. ФОТО
Поліція Києва оперативно затримала підозрюваного у вбивстві жінки
Зловмисником виявився місцевий житель, який перебував у стані сп’яніння.
Йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.
Оголену потерпілу зі слідами удушення виявили у під‘їзді будинку на вулиці Лятошинського у Голосіївському районі. Виклик у поліцію надійшов від лікарів.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та кінологи. За попередньою інформацією, смерть жінки настала від удушення.
«Правоохоронці оперативно вийшли на слід зловмисника, а відтак затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Підозрюваний у вбивстві жив неподалік від місця скоєння злочину. Він перебував у стані сп’яніння. Нині із ним та на місці вбивства проводяться слідчі дії», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Якщо експертиза підтвердить факт згвалтування вбитої, дії зловмисника додатково кваліфікуватимуть за ст. 152 Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві