У Херсоні патрульні затримали автомобіль з озброєними грабіжниками. ФОТО

В «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини близько 02:00 зателефонував мешканець сел.Комишани. Молодий чоловік розповів, що кілька хвилин тому невідомі його пограбували.

На місці події поліцейські з’ясували, що потерпілий разом із товаришем поверталися додому. На одній з вулиць селища біля друзів зупинився автомобіль «Деу». З нього вийшли троє чоловіків, віком близько 30 років. Невідомі нанесли друзям тілесні ушкодження, забрали 10 доларів США, 200 гривень, сіли в автомобіль та поїхали.

Як розповів заступник начальника Корабельного відділення поліції Максим Штефанюк, на розшук зловмисників були орієнтовані автопатрулі та оперативники Корабельного відділення поліції.

Близько 03:00 екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль підозрюваних у Херсоні поблизу залізничного вокзалу. В ході особистого огляду поліцейські виявили та вилучили у підозрюваних 10 доларів США, згорток з речовиною, схожою на канабіс, та предмет, схожий на газовий пістолет. Затриманими виявилися місцеві мешканці, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж», ч.1 ст.309 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів» та ч.1 ст.263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області