На Одещині патрульні затримали рецидивіста, який з ножем вдерся у магазин. ФОТО

На Одещині патрульні затримали рецидивіста, який з ножем вдерся у магазин. ФОТО

06:45 05.02.2018
  • На Одещині патрульні затримали рецидивіста, який з ножем вдерся у магазин. ФОТО
  • На Одещині патрульні затримали рецидивіста, який з ножем вдерся у магазин. ФОТО
  • На Одещині патрульні затримали рецидивіста, який з ножем вдерся у магазин. ФОТО
  • На Одещині патрульні затримали рецидивіста, який з ножем вдерся у магазин. ФОТО

На Одещині поліцейські затримали рецидивіста, який скоїв розбійний напад на магазин.

Черговий злочин раніше засуджений житель Ширяївського району скоїв всього через два місяці після звільнення з місць позбавлення волі.

Про подію до Ширяївського відділення поліції повідомив власник магазину. Він розповів, що ввечері до його торгівельного закладу зайшов чоловік та, погрожуючи ножем жінці-продавцю, відкрито заволодів грошима з каси. Прихопивши з собою ще й пляшку горілки, правопорушник з місця події втік.

Отримавши від працівниці магазину прикмети зловмисника, правоохоронці взялися до його пошуків. Під час обслідування території села підозрюваного було виявлено в одному з занедбаних будинків.

Нападником виявився раніше судимий за крадіжки та розбій 34-річний місцевий житель. Чоловіка доставили до відділення поліції. У нього було вилучено ніж та викрадені грошові кошти.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Потрібно розрізняти, що є мистецтвом, а що пропагандою
04.02.2018
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Соратникам Януковича не місце на українському телебаченні!
02.02.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Допомога США для України
02.02.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи мають українські ЗМІ надавати слово колишнім одіозним соратникам Януковича?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.