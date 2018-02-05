На Одещині патрульні затримали рецидивіста, який з ножем вдерся у магазин. ФОТО

На Одещині поліцейські затримали рецидивіста, який скоїв розбійний напад на магазин.

Черговий злочин раніше засуджений житель Ширяївського району скоїв всього через два місяці після звільнення з місць позбавлення волі.

Про подію до Ширяївського відділення поліції повідомив власник магазину. Він розповів, що ввечері до його торгівельного закладу зайшов чоловік та, погрожуючи ножем жінці-продавцю, відкрито заволодів грошима з каси. Прихопивши з собою ще й пляшку горілки, правопорушник з місця події втік.

Отримавши від працівниці магазину прикмети зловмисника, правоохоронці взялися до його пошуків. Під час обслідування території села підозрюваного було виявлено в одному з занедбаних будинків.

Нападником виявився раніше судимий за крадіжки та розбій 34-річний місцевий житель. Чоловіка доставили до відділення поліції. У нього було вилучено ніж та викрадені грошові кошти.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області