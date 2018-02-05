На Харківщині 53-річного чоловіка безжально забили насмерть. ФОТО

У вчиненні тяжкого злочину працівники Люботинського відділення поліції оперативно викрили 34-річного місцевого мешканця.

Тіло чоловіка з численними тілесними ушкодженнями було виявлено у занедбаному будинку, розташованому в місті Люботин

Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 53–річний господар домоволодіння. В ході проведення оперативних заходів працівники поліції затримали особу, причетну до скоєння вбивства. 34-річний житель міста Люботин не став заперечувати своєї провини та зізнався у скоєнні злочину.

Він розповів, що ввечері він зі своїм товаришем перебували в гостях у потерпілого та розпивали спиртні напої.

Раптово між підозрюваним та господарем оселі виникла сварка, яка переросла в бійку. В результаті гість наніс чоловіку чисельні удари ногами та руками. Після отриманних травм чоловік помер.



Зараз зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області