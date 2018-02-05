Холоднокровне вбивство через родинну помсту розкрила поліція Донеччини. ФОТО

Вчора ввечері на стоянці у житловому секторі було виявлено розстріляний автомобіль, а в салоні труп чоловіка.

За кілька годин поліції добровільно здався «стрілок», оскільки розумів, що над встановленням його місцезнаходження вже працюють усі підрозділи правоохоронців.

Приводом для жорстокої розправи послужила родинна помста.

У вересні минулого року у приватному секторі Покровська 4 нападників відкрили стрілянину у дворі, де мешкала одна з місцевих родин. Тоді було поранено господаря будинку – він отримав наскрізне вогнепальне поранення черевної порожнини.

Через 10 днів зловмисників було затримано у Дніпрі на орендованій квартирі співробітниками карного розшуку поліції Донеччини.



І потерпілі, і підозрювані були знайомі, а тому син пораненого вирішив помститися та кілька місяців ретельно планував місце та час для цього. Вбитого він вважав не менш причетним до батькового поранення, аніж затриманих поліцейськими раніше.



Вчора близько 18-ї години, взявши із собою помпову рушницю, 25-річний зловмисник вийшов до жертви. Чоловік саме сидів у салоні свого авто. Випустивши кілька куль у бік водія, нападник втік.



За наказом начальника обласного главку поліції Миколи Семенишина було введено оперативний план, згідно з яким було перекрито всі в’їзди-виїзди в місто, орієнтування з автівкою, на якій ймовірно пересувався розшукуваний, отримали піші та автопатрулі, групи реагування патрульної поліції, оперативники почали відпрацьовувати наявну інформацію.



За кілька годин зловмисник сам прийшов до поліцейського відділення. При собі він мав зброю, з якої було вбито людину.



Наразі першочергові слідчі та оперативні дії тривають. Знаряддя злочину буде спрямовано на експертизу.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

