У Миколаєві рятувальники звільнили дівчинку з металевої пастки. ФОТО

У Миколаєві рятувальники звільнили дівчинку з металевої пастки. ФОТО

13:20 05.02.2018
  • У Миколаєві рятувальники звільнили дівчинку з металевої пастки. ФОТО
  • У Миколаєві рятувальники звільнили дівчинку з металевої пастки. ФОТО

О 12:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що дівчинка, граючись на подвір’ї біля під’їзду житлового будинку, застрягла ногою в металевій решітці лавки. Подія трапилась на вул. Передовій Інгульського району м. Миколаєва.

На місце виїхало відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Рятувальники за допомогою гідравлічного різака-розжиму розсунули пруття решітки і вивільнили ногу дівчинки 2004 р.н.

Дитина почувала себе добре та медичної допомоги не потребувала.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області

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