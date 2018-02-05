У Миколаєві рятувальники звільнили дівчинку з металевої пастки. ФОТО

О 12:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що дівчинка, граючись на подвір’ї біля під’їзду житлового будинку, застрягла ногою в металевій решітці лавки. Подія трапилась на вул. Передовій Інгульського району м. Миколаєва.

На місце виїхало відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Рятувальники за допомогою гідравлічного різака-розжиму розсунули пруття решітки і вивільнили ногу дівчинки 2004 р.н.

Дитина почувала себе добре та медичної допомоги не потребувала.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області