На Одещині легковик влетів у дерево, рятувальники деблокували двох людей. ФОТО

О 14:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у Кодимському районі на трасі Кодима-Будеї сталась дорожньо-транспортна пригода, потрібна допомога по вилученню постраждалих чоловіків з легкового автомобіля ВАЗ «2106».

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали водія та пасажира 1989 р.н. з автомобіля.

Постраждав водій, якого з попереднім діагнозом: «закрита черепно –мозкова травма» госпіталізовано до хірургічного відділення Кодимської районної лікарні, пасажир від госпіталізації відмовився.

Причину ДТП з’ясовують працівники поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області