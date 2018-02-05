На Одещині легковик влетів у дерево, рятувальники деблокували двох людей. ФОТО
На Одещині легковик влетів у дерево, рятувальники деблокували двох людей. ФОТО
О 14:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у Кодимському районі на трасі Кодима-Будеї сталась дорожньо-транспортна пригода, потрібна допомога по вилученню постраждалих чоловіків з легкового автомобіля ВАЗ «2106».
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали водія та пасажира 1989 р.н. з автомобіля.
Постраждав водій, якого з попереднім діагнозом: «закрита черепно –мозкова травма» госпіталізовано до хірургічного відділення Кодимської районної лікарні, пасажир від госпіталізації відмовився.
Причину ДТП з’ясовують працівники поліції.
За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області