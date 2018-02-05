Внаслідок ДТП на Хмельниччині загинула жінка та поранені двоє чоловіків. ФОТО

Внаслідок ДТП на Хмельниччині загинула жінка та поранені двоє чоловіків. ФОТО

17:30 05.02.2018
  • Внаслідок ДТП на Хмельниччині загинула жінка та поранені двоє чоловіків. ФОТО
  • Внаслідок ДТП на Хмельниччині загинула жінка та поранені двоє чоловіків. ФОТО

О 15:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу с. Пиляї Шепетівського району сталась дорожньо-транспортна пригода: сталося зіткнення автомобілів – мінівену Mercedes Vito та AUDI-80.

Негайно за викликом прибуло чергове відділення рятувальників 21-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області у складі чотирьох чоловік. Як виявилось, внаслідок зіткнення один із пасажирів  легковика загинув на місці пригоди. Водій та ще один пасажир травмовані.

Однак надати їм допомогу було неможливо, оскільки розтрощені конструкції заблокували людей всередині понівеченого авто. Рятувальники за допомогою спецінструменту дістали постраждалих з автомобіля та передали медикам, а також деблокували тіло загиблої пасажирки.

Громадяни, котрі перебували в мінівені, не постраждали.

Причини ДТП встановлює поліція.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Потрібно розрізняти, що є мистецтвом, а що пропагандою
04.02.2018
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Соратникам Януковича не місце на українському телебаченні!
02.02.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Допомога США для України
02.02.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи має Україна виплачувати компенсації мирним жителям т.зв. ЛДНР, які постраждали від бойових дій?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.