Внаслідок ДТП на Хмельниччині загинула жінка та поранені двоє чоловіків. ФОТО

О 15:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу с. Пиляї Шепетівського району сталась дорожньо-транспортна пригода: сталося зіткнення автомобілів – мінівену Mercedes Vito та AUDI-80.

Негайно за викликом прибуло чергове відділення рятувальників 21-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області у складі чотирьох чоловік. Як виявилось, внаслідок зіткнення один із пасажирів легковика загинув на місці пригоди. Водій та ще один пасажир травмовані.

Однак надати їм допомогу було неможливо, оскільки розтрощені конструкції заблокували людей всередині понівеченого авто. Рятувальники за допомогою спецінструменту дістали постраждалих з автомобіля та передали медикам, а також деблокували тіло загиблої пасажирки.

Громадяни, котрі перебували в мінівені, не постраждали.

Причини ДТП встановлює поліція.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області