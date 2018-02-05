Життя одразу трьох людей забрала пожежа у селі на Черкащині. ФОТО

О 07:04 до Служби порятунку «101» золотоніського району надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку у селі Гельмязів. Аби дістатися до місця пожежі рятувальники із районного центру подолали понад 30 кілометрів.

Відповідно до плану залучення сил і засобів на гасіння пожежі було також залучено і волонтерів із місцевої пожежної команди села Гельмязів.

Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат будинку вогнеборці виявили 3 особи без ознак життя. Як з’ясувалося – загиблі: 76-річна жінка, її 76-річний чоловік та їхній 52-річний син.

Спільними зусиллями вогнеборців пожежу о 08:04 було локалізовано, а о 08:35 повністю ліквідовано.

За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електрообладнання у будинку.



На місці пожежі працювала мобільно-оперативна група Управління.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області

