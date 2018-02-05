Життя одразу трьох людей забрала пожежа у селі на Черкащині. ФОТО

Життя одразу трьох людей забрала пожежа у селі на Черкащині. ФОТО

13:00 05.02.2018
  • Життя одразу трьох людей забрала пожежа у селі на Черкащині. ФОТО
  • Життя одразу трьох людей забрала пожежа у селі на Черкащині. ФОТО
  • Життя одразу трьох людей забрала пожежа у селі на Черкащині. ФОТО
  • Життя одразу трьох людей забрала пожежа у селі на Черкащині. ФОТО

О 07:04 до Служби порятунку «101» золотоніського району надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку у селі Гельмязів. Аби дістатися до місця пожежі рятувальники із районного центру подолали понад 30 кілометрів.

Відповідно до плану залучення сил і засобів на гасіння пожежі було також залучено і волонтерів із місцевої пожежної команди села Гельмязів.

Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат будинку вогнеборці виявили 3 особи без ознак життя. Як з’ясувалося – загиблі: 76-річна жінка, її 76-річний чоловік та їхній 52-річний син.
Спільними зусиллями вогнеборців пожежу о 08:04 було локалізовано, а о 08:35 повністю ліквідовано.
За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електрообладнання у будинку.

На місці пожежі працювала мобільно-оперативна група Управління.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області

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