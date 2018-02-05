Подробиці кошмарної ДТП на Херсонщині, в якій поранені 7-ро людей. ФОТО

Як повідомлялося раніше, днями в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими. ДТП сталася в районі 201 кілометра автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між автобусом, який здійснював нерегулярне перевезення пасажирів, та вантажівкою.

Поліцейські попередньо встановили, що 34-річний водій вантажного автомобіля «ДАФ» не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху, в результаті чого не встиг зманеврувати та здійснив наїзд на автобус «Еталон», який стояв на правій смузі руху. В цей час в автобусі знаходилися 15 працівників одного з підприємств, які поверталися з роботи додому.

Як розповів старший слідчий відділу з розслідування ДТП обласного главку поліції Сергій Шаповал, в автобусі під час руху заглох двигун і водій зупинив транспортний засіб. В цей час позаду в попутному напрямку рухалися одна за одною дві вантажівки. Водій першого автомобіля побачив автобус, що стоїть, та прийняв ліворуч. Водій другої вантажівки не встиг зреагувати та здійснив наїзд на автобус. В результаті ДТП автобус перекинувся.

Пасажири, віком від 40 до 64 років, були доставлені до медичних закладів обласного центру. На теперішній час 7 чоловік госпіталізовані. Інші після надання медичної допомоги були відпущені додому.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Поліція встановлює всі обставини пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області