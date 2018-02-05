У селі на Житомирщині у старому колодязі знайшли тіло немовляти. ФОТО

Про страшну знахідку у с. Бежеві правоохоронців повідомив 62-річний місцевий житель. За словами чоловіка, під час чищення колодязя у занедбаному домоволодінні на околиці села він витягнув пакети для сміття, в одному з яких виявилось тіло немовляти.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Черняхівського відділення поліції. За результатами зовнішнього огляду експерти попередньо встановили, що дитина знаходилась у криниці близько 4-6 місяців, тож через значні фізіологічні зміни навіть з’ясувати стать неможливо.

Тіло немовляти було направлено на судово-медичну експертизу для визначення віку та встановлення причин смерті.

Водночас відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) ККУ. У рамках розпочатого кримінального провадження поліція вживає заходів щодо встановлення особи матері немовляти та з’ясування усіх обставин його загибелі.

За чинним законодавством умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини під час або відразу після пологів карається обмеженням або позбавленням волі строком до 5 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області