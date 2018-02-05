У Львові патрульні затримали підозрюваного у побитті поліцейського. ФОТО

Сьогодні вночі патрульні виявили на вулиці Богдана Хмельницького підозрілих осіб.

Чоловіки перебували у стані алкогольного сп‘яніння у громадському місці. Інспектори прийняли рішення оформити адміністративні матеріали за це порушення.

Один із чоловіків назвався неправдивим ім‘ям, однак інспекторам вдалося встановити особу громадянина.

Ним виявився 23-річний чоловік, який перебуває в активному розшуку Личаківським відділом поліції за ч.2ст.342 ККУ (Опір працівникові правоохоронного органу) та за ч.2 ст.345 ККУ (За умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень середньої важкості).

Дану особу передали слідчим згаданого відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області