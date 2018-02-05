За вихідні на Прикарпатті у ДТП троє людей загинули, ще четверо – травмовані. ФОТО

Автопригоди зі смертельним наслідком сталися у Тисменицькому та Рогатинсьому районах.

Як попередньо встановлено, 53-річна жителька м. Тисмениця, керуючи автомобілем марки «Тойота Королла», рухаючись ділянкою автодороги «Івано-Франківськ – Тернопіль», у селі Підпечери Тисменицького району, не справилась з керуванням, допустила занос автомобіля та виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення з автомобілем марки «МАН 12.180» під керуванням 44-річного жителя Київської області.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «Тойота» отримала закриту черепно-мозкову травму, перелом кісток тазу, а двоє пасажирів цього автомобіля – жителі Полтави, від отриманих травм загинули – жінка на місці події, а чоловік у медичному закладі.

Ще одна автопригода зі смертельним наслідком трапилася 4 лютого близько 4 години в м. Рогатин. Встановлено, що 20-річний водій легковика, житель Рогатинського району не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль винесло за межі проїздної частини, де він зіткнувся із електроопорою. У результаті ДТП пасажир, 18-річний односелець водія, отримав травми несумісні з життям та помер дорогою до лікарні, а неповнолітній пасажирці діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та госпіталізували. За результатами проведеного медосвідчення водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння (0,53 проміле). Водія затримано в порядку ст.208 КПК України. Йому оголошено про підозру.

У інших аваріях на дорогах постраждали пішоходи, зокрема у Снятині та в м. Коломия.

Так, 3 січня, близько 7 год. 20 хв., в м. Снятин, 44-річний мешканець смт. Ворохта, керуючи автомобілем марки «Opel Movano», рухаючись автодорогою Стрий-Чернівці-Мамалига, по вул. Шевченка в м. Снятин вчинив наїзд на 83-річну жінку-пішохода. Внаслідок ДТП вона отримала тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканин, забійна рана правої кісті перелом тазової кістки та доставлена до Снятинської ЦРЛ.

Близько 18 год. 20 хв., в м. Коломия, 39-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем марки «Мерседес-Бенс 180» проїжджаючи на відрізку дороги у с. Шепарівці Коломийського району в напрямку до м. Коломиї, вчинив наїзд на 64-річного пішохода, який перебігав проїжджу частину дороги у невстановленому місці.

В результаті отриманих травм пішохід доставлений в Коломийську ЦРЛ з діагнозом - ЗЧМТ, струс головного мозку, забійне садно голови, закритий перелом правої великогомілкової кістки, алкогольне сп’яніння.

За цими фактами розпочато кримінальні провадження. Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області