За вихідні на Прикарпатті у ДТП троє людей загинули, ще четверо – травмовані. ФОТО

За вихідні на Прикарпатті у ДТП троє людей загинули, ще четверо – травмовані. ФОТО

16:20 05.02.2018
  • За вихідні на Прикарпатті у ДТП троє людей загинули, ще четверо – травмовані. ФОТО
  • За вихідні на Прикарпатті у ДТП троє людей загинули, ще четверо – травмовані. ФОТО
  • За вихідні на Прикарпатті у ДТП троє людей загинули, ще четверо – травмовані. ФОТО
  • За вихідні на Прикарпатті у ДТП троє людей загинули, ще четверо – травмовані. ФОТО
  • За вихідні на Прикарпатті у ДТП троє людей загинули, ще четверо – травмовані. ФОТО
  • За вихідні на Прикарпатті у ДТП троє людей загинули, ще четверо – травмовані. ФОТО
  • За вихідні на Прикарпатті у ДТП троє людей загинули, ще четверо – травмовані. ФОТО

Автопригоди зі смертельним наслідком  сталися у Тисменицькому та Рогатинсьому районах.

Як попередньо встановлено, 53-річна жителька м. Тисмениця, керуючи автомобілем марки «Тойота Королла», рухаючись  ділянкою автодороги «Івано-Франківськ – Тернопіль», у селі Підпечери Тисменицького району, не справилась з  керуванням, допустила занос автомобіля та виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення з автомобілем марки «МАН 12.180» під керуванням 44-річного жителя Київської області.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій  автомобіля «Тойота» отримала  закриту черепно-мозкову травму, перелом кісток тазу, а  двоє пасажирів цього автомобіля  – жителі Полтави,  від отриманих травм загинули – жінка на місці події, а чоловік  у медичному закладі.  

Ще одна автопригода зі смертельним наслідком трапилася 4 лютого близько 4 години в м. Рогатин.   Встановлено, що   20-річний водій легковика, житель  Рогатинського району  не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль винесло за межі проїздної частини, де він зіткнувся із електроопорою. У результаті ДТП пасажир,  18-річний  односелець  водія,  отримав травми несумісні з  життям та помер   дорогою до лікарні, а  неповнолітній  пасажирці  діагностували  закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та госпіталізували. За результатами проведеного медосвідчення водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння (0,53 проміле). Водія затримано в порядку ст.208 КПК України. Йому оголошено  про підозру. 

У інших аваріях на дорогах постраждали пішоходи, зокрема у Снятині  та в м. Коломия.

Так, 3 січня,  близько 7 год. 20 хв., в м. Снятин, 44-річний мешканець смт.  Ворохта, керуючи автомобілем марки «Opel Movano», рухаючись автодорогою Стрий-Чернівці-Мамалига, по вул. Шевченка в м. Снятин вчинив наїзд на 83-річну жінку-пішохода. Внаслідок ДТП вона отримала тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканин, забійна рана правої кісті перелом тазової кістки та доставлена до Снятинської ЦРЛ.

Близько 18 год. 20 хв., в м. Коломия, 39-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем марки «Мерседес-Бенс 180» проїжджаючи на відрізку дороги у  с. Шепарівці Коломийського району в напрямку до м. Коломиї,  вчинив наїзд на 64-річного пішохода, який перебігав проїжджу частину дороги у невстановленому місці.

В результаті отриманих травм пішохід доставлений в Коломийську ЦРЛ з діагнозом - ЗЧМТ, струс головного мозку, забійне садно голови, закритий перелом правої великогомілкової кістки, алкогольне сп’яніння. 

За цими фактами розпочато кримінальні провадження. Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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