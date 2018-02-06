Багатотонна фура перекинулась під час ДТП у Запорізькій області. ФОТО

О 19:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу об’їзного мосту на трасі «Запоріжжя-Донецьк» у Вільнянському районі сталася дорожньо-транспортна пригода.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що водій вантажного автомобіля MAN не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя, внаслідок чого автівка перевернулася на бік.

Автомобіль перевозив гашене вапно в мішках у тентованому причепі загальною вагою 17 т. Постраждалих в результаті події немає.

Рятувальники допомогли влаштуватися водієві у місцевий гуртожиток на ночівлю. Лише вранці власник фури залучив приватний автокран за допомогою якого і підняли вантажівку.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області