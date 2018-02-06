View the full image У Чернігові буян вигнав родину на вулицю та пішов з ножем на патрульних. ФОТО

View the full image У Чернігові буян вигнав родину на вулицю та пішов з ножем на патрульних. ФОТО



Днями, близько п'ятої вечора, на лінію "102" зателефонував чоловік - його 34-річний син вигнав із дому своїх дружину і сина без верхнього одягу.

За словами заявника, він поводився агресивно і погрожував фізичною розправою. За адресою негайно виїхав екіпаж патрульної поліції.

Прибувши на місце, патрульні з'ясували, що син заявника замкнувся всередині приватного будинку і нікого до себе не пускав. Він був дуже знервованим. Правоохоронці та батько цього чоловіка намагалися вмовити його відімкнути двері або хоча б віддати теплі речі дружині й сину. Але той на жодні поступки не йшов.



За деякий час патрульним таки вдалося потрапити всередину будинку. Перед ними одразу ж з'явився син заявника - в одній руці він тримав кухонного ножа, в другій - викрутку. Не реагуючи на попередження поліцейських, він йшов просто на них. Відповідно до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію" правоохоронцям довелося застосувати до агресивного громадянина спецзасоби.



Після того, як на чоловіка надягли наручники, на місце викликали швидку допомогу, щоб оцінити його стан, а також слідчо-оперативну групу.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Чернігівської області

