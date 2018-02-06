На Луганщині зі стріляниною зупинено легковик, який збив поліцейського. ФОТО

Приблизно о другій ночі, поліцейські Марківського відділу поліції у складі групи реагування патрульної поліції, несли службу на території смт. Марківка.

Інспектори звернули увагу на автомобіль «ВАЗ-2101» жовтого кольору, який рухався по провулку Південному з порушенням Правил дорожнього руху (не світила ліва передня фара в режимі ближнього світла) та прийняли рішення зупинити водія для перевірки, подавши відповідний сигнал за допомогою сигнального диска з червоним світлоповертачем.

Однак, водій зазначеного транспортного засобу вимогу проігнорував та додавши швидкості, продовжив рух. Поліцейські на службовому автомобілі почали переслідування автівки, по гучномовному пристрою неодноразово давали команду водію про зупинку транспортного засобу. Водій не реагував та намагався втекти від поліції вулицями селища, постійно змінюючи напрямок руху.

Продовжуючи вимагати від водія зупинитися, на одній з вулиць інспектори спробували заблокувати службовим автомобілем подальший рух правопорушнику. Водій зупинив автівку, але після того, як поліцейські вийшли зі службового автомобілю та стали підходити до його автівки, увімкнув швидкість та почав на швидкості рух автомобілю. Здійснив зіткнення зі службовим автомобілем (пошкоджене праве переднє крило та фара), та намагаючись уїхати з місця пригоди, скоїв наїзд на сержанта поліції, внаслідок чого останньому спричинено тілесні ушкодження.

З метою недопущення подальших протиправних дій з боку правопорушника, майором поліції, після неодноразового попередження про намір застосування табельної вогнепальної зброї, було здійснено два постріли: один попереджувальний у повітря, другий по шині заднього лівого колеса.

Правопорушник, яким виявився 25-річний мешканець Марківки, залишивши транспортний засіб, з місця пригоди зник. У салоні автомобіля поліцейські виявили у якості пасажирів 16-річного хлопця та 20-річну дівчину, місцевих мешканців, які пояснили, що вони повертаються з бару, де проводили свій вільний час.

Внаслідок переслідування та застосування вогнепальної зброї водій та пасажири не постраждали. В ході проведення оперативно-розшукових дій, декілька годин потому правоохоронці встановили місцезнаходження та затримали водія-втікача. Його направлено до медичного закладу для встановлення факту вживання алкогольних, психотропних або наркотичних засобів.

Даний факт внесено до ЄРДР за ч.2 статті 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України, проводяться подальші слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області