У Херсоні патрульні в останню мить врятували чоловіка, який висів у зашморгу. ФОТО

У Херсоні патрульні в останню мить врятували чоловіка, який висів у зашморгу. ФОТО

10:21 06.02.2018
  • У Херсоні патрульні в останню мить врятували чоловіка, який висів у зашморгу. ФОТО
  • У Херсоні патрульні в останню мить врятували чоловіка, який висів у зашморгу. ФОТО

Близько 4-ї ранку патрульні отримали виклик про спробу самогубства.

Заявник повідомляв, що неподалік автовокзалу невідомий намагався вкоротити собі віку. Один з екіпажів негайно вирушив за адресою. На місці інспектори оглянули територію.

На одному з дерев розташованого поруч із парком поліцейські помітили чоловіка в імпровізованому зашморгу. Для цього він використав власний шарф.

Патрульні негайно зняли самогубця з дерева та витягли його з петлі. Чоловіку надали домедичну допомогу й викликали карету швидкої.

На щастя, спроба видалась невдалою. 28-річного херсонця, від якого йшов сильних запах алкоголю, госпіталізували.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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