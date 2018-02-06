View the full image У Херсоні патрульні в останню мить врятували чоловіка, який висів у зашморгу. ФОТО

View the full image У Херсоні патрульні в останню мить врятували чоловіка, який висів у зашморгу. ФОТО



Близько 4-ї ранку патрульні отримали виклик про спробу самогубства.

Заявник повідомляв, що неподалік автовокзалу невідомий намагався вкоротити собі віку. Один з екіпажів негайно вирушив за адресою. На місці інспектори оглянули територію.

На одному з дерев розташованого поруч із парком поліцейські помітили чоловіка в імпровізованому зашморгу. Для цього він використав власний шарф.

Патрульні негайно зняли самогубця з дерева та витягли його з петлі. Чоловіку надали домедичну допомогу й викликали карету швидкої.

На щастя, спроба видалась невдалою. 28-річного херсонця, від якого йшов сильних запах алкоголю, госпіталізували.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області