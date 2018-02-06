На Вінниччині затримано чоловіка, який сокирою вбив двох знайомих. ФОТО

У селі Бушинка Тиврівського району на подвір'ї домогосподарства місцевого жителя сільський голова виявила тіла двох односельчан з ознаками насильницької смерті.

За словами начальника тиврівської поліції Олександра Плем’яника, відразу після отримання повідомлення про подію, на місце злочину виїхала слідчо-оперативна група, кінологи, експерти-криміналісти та слідчі обласного главку поліції.

На території домогосподарства 64-річного місцевого жителя поліцейські виявили тіла місцевих жителів віком 56 та 62 роки з ознаками насильницької смерті, а в будинку сліди боротьби та закривавлену сокиру.

Першим під підозру поліцейських потрапив господар будинку, який повідомив сільського голову про двох мертвих чоловіків на власному подвір’ї. Свою причетність до злочину він заперечував. Чоловік проживав одиноко та зловживав спиртними напоями. Потерпілі були частими гостями у нього.

Під тиском зібраних поліцією беззаперечних доказів підозрюваний згодом зізнався у вчиненому.

З його слів, між ним та згаданими односельцями часто виникали суперечки на грунті розпиття спиртних напоїв.

В ході чергового конфлікту він обухом сокири завдав знайомим ударів по голові.

Чаркувальники вибігли з будинку, а він ліг спати.

Вранці він виявив їх мертвими.

На даний час слідчим слідчого управління правопорушник затриманий в процесуальному порядку та поміщений в ізолятор тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За такий злочин чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області