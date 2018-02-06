Двоє людей загинули, та ще одного поранено під час ДТП на Миколаївщині. ФОТО

06 лютого близько 07:00 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Калинівка - Снігурівка – Березнегувате», біля с. Партизанське Вітовського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного автомобіля «КамАЗ» з причепом та позашляховика Toyota Land Cruiser.

Попередньо встановлено, що внаслідок зіткнення транспортних засобів сталось займання автомобілів. Водій та пасажир, 33-х та 57-ми років, що знаходились у позашляховику, загинули на місці події, водій вантажівки з отриманими тілесними ушкодженнями у важкому стані госпіталізований.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Призначено проведення необхідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області