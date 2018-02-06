На Сумщині легковик врізався у рейсовий автобус, є поранені. ФОТО

Аварія сталася близько сьомої ранку. Поблизу смт. Степанівка, на автотрасі «Батурин-Конотоп-Суми», зіткнулися «Ауді А-1» та рейсовий автобус «ПАЗ», що рухався по маршруту Суми-Новосуханівка.

За попередніми даними, водій легковика, місцевий 22-річний житель, з невідомих причини виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у автобус, в салоні якого знаходились 12 пасажирів.



На щастя, ані вони, ані водій автобуса не постраждали. Що ж стосується водія легковика, то йому життя врятувала подушка безпеки. Однак через пошкодження, що зазнав автомобіль в результаті лобового зіткнення, довелося викликати рятувальників, аби за допомогою спеціальних різаків визволити молодого чоловіка та надати першу медичну допомогу.



Наразі потерпілого доправлено до лікарні, де йому остаточно діагностують отримані тілесні ушкодження.



На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти з‘ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної події. Ведуться відповідні перевірки.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

