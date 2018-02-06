На Донеччині пожежні під час боротьби з вогнем знайшли тіло жінки. ФОТО
На Донеччині пожежні під час боротьби з вогнем знайшли тіло жінки. ФОТО
06 лютого о 05:03 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про пожежу у будинку на пров. Малояровий у м. Слов’янськ Донецької області.
Рятувальники 6-го Державного пожежно-рятувального загону, які за лічені хвилини прибули на місце події, з’ясували, що вогнем охоплено одноповерховий двоквартирний житловий будинок. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в коридорі на підлозі вогнеборці виявили тіло жінки без ознак життя.
Пожежа була локалізована о 05:31 та ліквідована – о 05:56.
До гасіння пожежі від Головного управління залучалось 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Причина виникнення займання наразі встановлюється.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області