На Донеччині пожежні під час боротьби з вогнем знайшли тіло жінки. ФОТО

На Донеччині пожежні під час боротьби з вогнем знайшли тіло жінки. ФОТО

15:00 06.02.2018
  • На Донеччині пожежні під час боротьби з вогнем знайшли тіло жінки. ФОТО
  • На Донеччині пожежні під час боротьби з вогнем знайшли тіло жінки. ФОТО
  • На Донеччині пожежні під час боротьби з вогнем знайшли тіло жінки. ФОТО

06 лютого о 05:03 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про пожежу у будинку на пров. Малояровий у м. Слов’янськ Донецької області.

Рятувальники 6-го Державного пожежно-рятувального загону, які за лічені хвилини прибули на місце події, з’ясували, що вогнем охоплено одноповерховий двоквартирний житловий будинок. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в коридорі на підлозі вогнеборці виявили тіло жінки без ознак життя.

Пожежа була локалізована о 05:31 та ліквідована – о 05:56.

До гасіння пожежі від Головного управління залучалось 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Причина виникнення займання наразі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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