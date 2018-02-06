У Львові затримано чоловіка, який ледь не зґвалтував жінку, але та відмовилась від претензій. ФОТО

У Львові затримано чоловіка, який ледь не зґвалтував жінку, але та відмовилась від претензій. ФОТО

15:20 06.02.2018
  • У Львові затримано чоловіка, який ледь не зґвалтував жінку, але та відмовилась від претензій. ФОТО
  • У Львові затримано чоловіка, який ледь не зґвалтував жінку, але та відмовилась від претензій. ФОТО

Вчора близько 22 години патрульні 1-го батальйону отримали виклик на вулицю Липинського, де за заявницею йшов невідомий, який пропонував їй послуги інтимного характеру.

Також, за її словами, він вимагав показати вміст її сумки і далі переслідує її. Коли патрульні зв‘язалися телефоном із 25-річною жінкою, то почули у слухавку крики та плач.

На місці виклику почули крики неподалік та побігли на звук. Інспектори побачили заявницю і чоловіка, який різко побіг у напрямку під‘їзду. Патрульні обстежили територію і виявили у підвальному приміщенні цього чоловіка. На місце одразу викликали слідчих.

Заявниця розповіла патрульним, що невідомий намагався її зґвалтувати, роздягав і розпускав руки до інтимних місць.

Однак, згодом, жінка відмовилася від заяви і попросила не розглядати її звернення, адже вона претензій ні до кого не має.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львівської області

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