На Вінниччині чоловіка підозрюють у безжальному вбивстві товариша. ФОТО

На території одного з фермерських товариств Липовецького району виявили мертвим 54-річного жителя с. Шендерівка.

Протягом години поліцейські встановили та затримали особу, причетну до його вбивства. Ним виявися сторож товариства, з яким потерпілий вночі на робочому місті розпивав спиртні напої.

Тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті виявив місцевий житель у старому неробочому автобусі на території тракторної бригади товариства та зателефонував до поліції.

Як розповів начальник Липовецького відділення поліції Павло Дармограй, на тілі загиблого слідчо-оперативна група виявила декілька проникаючих ножових поранень в області серця. За речовими доказами та залишеними слідами, працівники поліції одразу встановили та затримали особу, підозрювану у вбивстві.

Ним виявися 59-річний односелець потерпілого, який працював сторожем на товаристві. Зловмисника затримали на робочому місті у будиночку для сторожів. Там вилучили і знаряддя вбивства – ніж.

За словами затриманого, вночі між ним та потерпілим під час розпиття спиртних напоїв виник конфлікт, причину якого він не пам’ятає. З’ясовувати стосунки вирішив за допомогою ножа. Коли зрозумів, що товариш по чарці помер, вирішив приховати сліди злочину. Тіло загиблого зловмисник виніс у старий автобус, який стояв на території товариства, ніж помив, а у приміщенні, де сталось вбивство – прибрав.

Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Затриманому загрожує ув’язнення строком до 15 років. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області