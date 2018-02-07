На Донеччині поліцейські знайшли водія-втікача, який збив людину. ФОТО

Внаслідок аварії чоловік 1976 року народження з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості був госпіталізований.

Пригода за участі автомобіля та пішохода сталась о 4-й ранку по вулиці О. Тихого міста Костянтинівки.

Екіпаж швидкої забрав потерпілого до медичного закладу.

Під час першочергових слідчих дій травмований чоловік надав поліцейським інформацію, за якою правоохоронці почали розшук керманича автівки, який був причтний до ДТП.



Протягом декількох годин нарядом ГРПП було встановлено місцезнаходження транспорту з явними ознаками пошкоджень, характерних для ДТП. Іномарку заховав у себе на подвір’ї власник, який керував машиною під час наїзду.

40 - річний мешканець Костянтинівки пояснив поліцейським, що перебував у стані шоку після зіткнення, саме це і послужило приводом для того, аби покинути місце аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

