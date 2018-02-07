На Кіровоградщині поліція затримала підозрюваного у вбивстві жінки. ФОТО

29-річний зловмисник серед ночі зламав вікно, вдерся до приміщення будинку, аби його обікрасти. У цей час, на біду, господиня перебувала вдома і відпочивала в одній з сусідніх кімнат.

38-річна жінка кинулася обороняти своє майно, однак сили були нерівними. Лише за місяць родичі звернулися з заявою про її зникнення до поліцейських. За кілька днів оперативникам Кіровоградського районного відділення вдалося розкрити тяжкий злочин.

Повідомлення про зникнення мешканки одного з сіл Кіровоградського району надійшло до поліції наприкінці січня. Першим стривожився через тривалу відсутність племінниці рідний дядько. За його словами, жінка проживала у будинку одна, однак постійно підтримувала добрі стосунки з родичами, піклувалася про них, не їхала з дому, не попередивши родину завчасно. Цього разу все відбувалося інакше. Зв’язок із племінницею обірвався ще напередодні новорічних свят, будинок був зачинений ззовні та й місцеві жителі розповіли, що давно не бачили своєї сусідки.

Відчуваючи лихе, чоловік звернувся до поліцейських із проханням оглянути помешкання родички. Коли ж двері відчинили – зрозуміли, що сталося непоправне. Після пригоди тіло потерпілої близько місяця знаходилося в будинку, тож оперативники негайно взялися за розкриття особливо тяжкого злочину, з моменту скоєння якого пройшло чимало часу.

У результаті напруженої роботи вже за декілька діб оперативникам вдалося вийти на слід підозрюваного. Як з’ясувалося, уродженець Кропивницького раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Кілька років тому чоловік отримав покарання у вигляді позбавлення волі та відбував його у виправній колонії однієї зі східних областей. На непідконтрольній території в’язня тримати до завершення терміну не стали..

Зловмисник повернувся додому. Та дорогою до цивільної дружини вирішив підзаробити грошей, вибравши метал із будинку, який першим трапився на його шляху.

Позбавивши людину життя, з місця пригоди чоловік пішов не відразу. Спочатку розібрав металеві фрагменти плити, демонтував труби опалення, обнишпорив усі речі в пошуках готівки та розібрав телевізор, з якого дістав запчастини з кольоровим металом і лише потім зачинив двері ключем та втік.

«Після пригоди зловмисник оселився на території Олександрійського району, слідкував за тим, коли ж з’явиться інформація про пригоду, та через відсутність новин, врешті, заспокоївся і став жити звичним життям. Коли в його помешкання постукали поліцейські, до зустрічі з ними виявився не готовим і навіть намагався сховатися. Підозрюваного у вбивстві оперативникам довелося діставати з шафи. Чоловік сподівався лишитися непоміченим серед вішаків і купи одягу», - розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

Нині 29-річному громадянину оголошено підозру у скоєнні вбивства та розбійного нападу. За цими фактами триває розслідування у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та ч. 4 ст. 187 ККУ.

За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області