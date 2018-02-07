В Івано-Франківську затримано жінку, яка вдарила ножем співмешканця. ФОТО

Про те, що мешканець Івано-Франківська отримав тяжкі тілесні ушкодження, поліцію повідомив черговий лікарні.

У медзакладі лікарі розповіли патрульним, що потерпілий нетверезий, його стан - середньої тяжкості. Тим часом інший екіпаж вже опитував сусідів. Від них поліцейські дізналися, що під час розпивання алкоголю між потерпілим та його співмешканкою виник конфлікт. Під час сварки жінка схопила ніж, завдала потерпілому тілесних ушкоджень, викликала швидку та пішла геть.

Отримавши орієнтування, чотири екіпажі почали опрацьовувати прилеглі до вулиці Довженка території. Це дало результат - згодом підозрювану знайшли та затримали. Жінка була нетвереза, тепер з нею й на місці події працюють слідчі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Івано-Франківської області