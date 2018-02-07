У селі на Запоріжжі бетонна плита огорожі впала на охоронця. ФОТО

У селі на Запоріжжі бетонна плита огорожі впала на охоронця. ФОТО

12:40 07.02.2018
  • У селі на Запоріжжі бетонна плита огорожі впала на охоронця. ФОТО
  • У селі на Запоріжжі бетонна плита огорожі впала на охоронця. ФОТО
  • У селі на Запоріжжі бетонна плита огорожі впала на охоронця. ФОТО

О 8:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про нещасний випадок.

Подія сталася на території складу фірми «Стройбат» в с. Нове Мелітопольського району.

Як з’ясувалося, під час обходу території 58-річний охоронець побачив, що бетонна плита огорожі похилилася. Він спробував її поправити, внаслідок чого панель впала йому на ноги.

Бійці ДСНС за допомогою рятувальної пневмоподушки підняли плиту та дістали постраждалого. Чоловіка передали лікарям швидкої медичної допомоги.

Від ГУ ДСНС залучалася одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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