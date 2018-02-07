Бійці ДСНС Хмельниччини врятували зграю лебедів, яка вмерзла у кригу. ФОТО

О 09:30 на пункт зв’язку Служби порятунку надійшло повідомлення від небайдужих громадян – жителів смт Стара Синява – про те, що на місцевому ставку примерзла до криги зграя лебедів.

За викликом негайно прибуло чергове відділення рятувальників 34 Державного пожежно-рятувального поста Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області.

За допомогою човна бійці підпливли ближче до птахів, обережно пробили кригу багром, що дозволило семи красеням звільнитися від льодових «кайданів» та злетіти. Наразі птахи у безпеці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області