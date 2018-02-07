На Кіровоградщині рятувальники дістали з вигрібної ями нещасного песика. ФОТО

О 12:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога по порятунку песика, який потрапив у вигрібну яму на території приватного домоволодіння на вул. Базарна м. Бобринець.

Рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини дістали домашнього улюбленця, який при цьому не отримав ушкоджень.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області