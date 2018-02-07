Троє дітей серйозно поранені внаслідок вибуху у Красногорівці. ФОТО

Троє дітей серйозно поранені внаслідок вибуху у Красногорівці. ФОТО

13:00 07.02.2018
  • Троє дітей серйозно поранені внаслідок вибуху у Красногорівці. ФОТО
  • Троє дітей серйозно поранені внаслідок вибуху у Красногорівці. ФОТО

Троє дітей віком 3, 9 і 14 років госпіталізовані з осколковими пораненнями. Двоє молодших дітей перебувають у тяжкому стані.

Напередодні о 21:00 до чергової частини Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті необережного поводження з невстановленим вибуховим предметом постраждали маленькі діти.

Вибух стався у приватному будинку. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. На кухні, де гралися діти, виявлені залишки металевого предмету.

Молодших хлопчика та дівчинку, які отримали найбільші ушкодження, направили до хірургічного відділення лікарні м. Курахове. У них діагностовано пошкодження внутрішніх органів, травматична ампутація пальців руки.

Під час вибуху батьки малечі знаходилися в сусідній кімнаті, де вживали алкогольні напої.

Попередньо факт кваліфіковано за ст.15, ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Всього в родині виховується четверо дітей віком від 3 до 14 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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