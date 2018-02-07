На Житомирщині затримано підозрюваних у стрілянині біля АЗС. ФОТО
На Житомирщині затримано підозрюваних у стрілянині біля АЗС. ФОТО
07 лютого, о 12 годині 40 хвилин, спецлінії 102 надійшло повідомлення: поблизу села Зарічани відбулась стрілянина.
Як повідомив патрульним поліцейським заявник, невідомі особи стріляли з рушниці поблизу однієї з АЗС, після чого сіли до автомобіля та направились в Житомир.
Патрульні поліцейські за лічені хвилини встановили місце знаходження транспортного засобу та затримали невідомих осіб. В салоні автомобіля правоохоронці виявили рушницю.
Для встановлення всіх обставин події на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Житомирської області