На Полтавщині зіткнулись фура та вантажівка, одного з водіїв затисло в кабіні. ФОТО

На Полтавщині зіткнулись фура та вантажівка, одного з водіїв затисло в кабіні. ФОТО

06:00 08.02.2018
  • На Полтавщині зіткнулись фура та вантажівка, одного з водіїв затисло в кабіні. ФОТО
  • На Полтавщині зіткнулись фура та вантажівка, одного з водіїв затисло в кабіні. ФОТО

05:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 360 кілометрі автодороги Київ – Харків у Полтавському районі.

Бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що зіткнулися вантажні автомобілі «Івеко» та «МАН». Внаслідок ДТП в кабіні автомобіля «Івеко» було заблоковано водія.

Рятувальники з Аварійно-рятувальної частини АРЗ СП за допомогою спеціального обладнання деблокували постраждалого. Водії автомобілів отримали травми та доставлені на лікування до 1-ї міської клінічної лікарні м. Полтави.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області

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