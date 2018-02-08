На Прикарпатті автомобіль "ВАЗ" збив та тяжко травмував пішохода. ФОТО

На Прикарпатті автомобіль "ВАЗ" збив та тяжко травмував пішохода. ФОТО

00:00 08.02.2018
  • На Прикарпатті автомобіль "ВАЗ" збив та тяжко травмував пішохода. ФОТО
  • На Прикарпатті автомобіль "ВАЗ" збив та тяжко травмував пішохода. ФОТО
  • На Прикарпатті автомобіль "ВАЗ" збив та тяжко травмував пішохода. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 22 год. 50 хв., в с. Вербовець Косівського району.

Як попередньо встановлено, 42-річний мешканець одного із сіл району, керуючи автомобілем марки «ВАЗ-21043», рухаючись автодорогою в с. Вербовець Косівського району в напрямку м. Косів вчинив наїзд на 44-річного пішохода.

В результаті наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді ЗЧМТ, забій головного мозку, політравма, множинні переломи обох гомілок і стегон, травма грудної клітки та був доставлений у реанімаційне віділення Косівської ЦРЛ.

За результатами проведеного медосвідчення водій перебував за кермом у тверезому стані.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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