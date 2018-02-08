У Львові поліцейські затримали викрадача позашляховика із гонитвою та ДТП. ФОТО

Всім екіпажам патрульної поліції надійшло орієнтування про викрадений позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, орієнтовно о 15 годині.

Оголосили план перехоплення. 602 екіпаж 3 батальйону патрульної поліції помітив як даний транспортний засіб рухався у напрямку виїзду з міста у супроводі ще одного автомобіля. Залучивши ще 6 екіпажів патрульних переслідували втікача орієнтовно 10 хвилин.

Під час переслідування, зловмисник здійснив ДТП, однак далі продовжив рух. Автомобіль супроводжувач на вулиці Замарстинівській намагався відтіснити патрульний автомобіль.

Інспектори випередили невідомого і продовжили переслідування та загнали підозрюваного фактично у глухий кут.

Саме у цей момент на перехресті вулиць Мазепи-Миколайчука перебував екіпаж Управління поліції охорони у Львівській області, який також отримав орієнтування через лінію 102 про викрадення автомобіля.

Вони оперативно вибігли і затримали підозрюваного, який вибіг з автомобіля аби втекти. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львівської області

