У Львові поліцейські затримали викрадача позашляховика із гонитвою та ДТП. ФОТО
У Львові поліцейські затримали викрадача позашляховика із гонитвою та ДТП. ФОТО
Всім екіпажам патрульної поліції надійшло орієнтування про викрадений позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, орієнтовно о 15 годині.
Оголосили план перехоплення. 602 екіпаж 3 батальйону патрульної поліції помітив як даний транспортний засіб рухався у напрямку виїзду з міста у супроводі ще одного автомобіля. Залучивши ще 6 екіпажів патрульних переслідували втікача орієнтовно 10 хвилин.
Під час переслідування, зловмисник здійснив ДТП, однак далі продовжив рух. Автомобіль супроводжувач на вулиці Замарстинівській намагався відтіснити патрульний автомобіль.
Інспектори випередили невідомого і продовжили переслідування та загнали підозрюваного фактично у глухий кут.
Саме у цей момент на перехресті вулиць Мазепи-Миколайчука перебував екіпаж Управління поліції охорони у Львівській області, який також отримав орієнтування через лінію 102 про викрадення автомобіля.
Вони оперативно вибігли і затримали підозрюваного, який вибіг з автомобіля аби втекти. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львівської області