У Черкасах патрульні затримали озброєного неповнолітнього наркодилера. ФОТО

У Черкасах патрульні затримали озброєного неповнолітнього наркодилера. ФОТО

09:21 08.02.2018
  • У Черкасах патрульні затримали озброєного неповнолітнього наркодилера. ФОТО
  • У Черкасах патрульні затримали озброєного неповнолітнього наркодилера. ФОТО

Yа вулиці Онопрієнка у Черкасах, патрульні зупинили для перевірки парубка, який щойно побачив службовий автомобіль почав підозріло поводитись та намагався зникнути з поля зору правоохоронців.

У нього виявили 30 пакетиків з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін.
Також, 17-річний черкащанин мав при собі предмет, що схожий на засіб для відстрілу гумових куль без відповідного дозволу на нього (травмат).

На місце події викликали матір хлопця та слідчих, які з’ясовують усі подробиці справи.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Черкаської області

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