На Харківщині поліція ліквідувала міжетнічну банду наркозбувачів. ФОТО

На Харківщині поліцейські припинили діяльність міжетнічної групи наркозбувачів та вилучили у них наркотиків на суму майже 400 тисяч гривень.

Протягом останнього року зловмисники займалися збутом елітних сортів особливо небезпечного наркотичного засобу – «канабісу» серед наркозалежних студентів-іноземців вищих навчальних закладів міста Харкова.

Працівники поліції одночасно здійснили 8 обшуків на території Харківської й Полтавської областей, під час яких вилучили більше кілограму наркотичної речовини, розфасованої для реалізації.



Спецоперацію було проведено 6 лютого силами Управління протидії наркозлочинності, слідчого управління ГУНП в Харківській області, спецпризначенців харківського «КОРДу» під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.



Затримано усіх членів злочинної групи із ознаками організованості у складі 5 осіб, сформованої на етнічній основі із міжрегіональними зв’язками.

- Організував злочинну діяльність зловмисників 36-річний громадянин Палестини. Він відповідав за поставки наркотиків, їх збут,а також розподіляв обов’язки між іншими членами групи та контролював грошові прибутки, отримані від незаконного обігу наркотичних засобів, - розповів начальник Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області Анатолій Козарь. - Допомагала подільникам зберігати наркозілля 37-річна уродженка Сумської області, яка мешкала у передмісті Харкова. Жінка розфасовувала товар по дозам для їх подальшої реалізації. Окрім того, вона допомагала вести «чорну» бухгалтерію.



У складі групи також діяли двоє виконавців злочинів – 22-річний одесит та 25-річний громадянин Іраку. Вони збували наркотики виключно студентам-іноземцям, які навчалися у вишах Харкова.



Під час документування злочинної діяльності групи, працівники харківської поліції встановили канал надходження наркотиків до міста. Його налагодив 55-річний громадянин Єгипту, який мешкав у Полтаві та відповідав за поставки наркотичних засобів та подальший їх розподіл серед збувачів зазначеної групи.



Під час обшуків за адресами мешкання фігурантів працівники поліції вилучили 105 фасованих пакетів із наркотичною речовиною та матеріальні цінності, отримані злочинним шляхом – грошові кошти у сумі майже 41 тис. гривень, банківські картки, документи на право власності житлом, мобільні телефони.

Усі фігуранти затримані в порядку ст. 208 КПК України.

На теперішній час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

