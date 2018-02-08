На Буковині суд взяв під варту винуватця смертельної ДТП. ФОТО

На Буковині суд взяв під варту винуватця смертельної ДТП. ФОТО

11:03 08.02.2018
  • На Буковині суд взяв під варту винуватця смертельної ДТП. ФОТО
  • На Буковині суд взяв під варту винуватця смертельної ДТП. ФОТО
  • На Буковині суд взяв під варту винуватця смертельної ДТП. ФОТО

Нагадаємо, в ніч на 5 лютого у ДТП на Сторожинеччині загинув 24-річний місцевий житель.

Несумісні із життям травми потерпілий отримав внаслідок перекидання автомобіля «БМВ» під керуванням 25-річного нетверезого водія.

Транспортний засіб був на іноземній реєстрації та з правим кермом. Крім цього, у кермувальника взагалі не було водійського посвідчення.

Винуватцю ДТП оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Беручи до уваги, що підозрюваний відмовляється співпрацювати зі слідством і може переховуватися від органів правосуддя за кордоном, слідчі подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Шевченківський районний суд Чернівців задовільнив клопотання органу досудового розслідування та призначив винуватцю ДТП шістдесят діб арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 120 тисяч гривень застави.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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