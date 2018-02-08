Двоє людей поранені, ще один помер у лікарні внаслідок ДТП на Буковині. ФОТО
Двоє людей поранені, ще один помер у лікарні внаслідок ДТП на Буковині. ФОТО
Минулої ночі, рухаючись по автодорозі села Рідківці, 25-річний водій автомобіля «Мерседес» допустив зіткнення із легковиком «ВАЗ-2106» під керуванням 20-річного місцевого жителя.
Внаслідок ДТП водій «ВАЗа» отримав політравму, а 25-річний пасажир легковика – струс мозку. Ще один пасажир даної автівки, 23-річний житель сусіднього села, внаслідок отриманих тілесних ушкоджень помер у медичній установі.
За попередньою інформацією, водій іномарки перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області