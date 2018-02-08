На Прикарпатті 37-річну жінку підозрюють у кривавому вбивстві. ФОТО

На Прикарпатті 37-річну жінку підозрюють у кривавому вбивстві. ФОТО

22:00 08.02.2018
  • На Прикарпатті 37-річну жінку підозрюють у кривавому вбивстві
  • На Прикарпатті 37-річну жінку підозрюють у кривавому вбивстві
  • На Прикарпатті 37-річну жінку підозрюють у кривавому вбивстві
  • На Прикарпатті 37-річну жінку підозрюють у кривавому вбивстві
  • На Прикарпатті 37-річну жінку підозрюють у кривавому вбивстві

Івано-Франківською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом замаху на умисне вбивство.

Досудовим розслідуваннямустановлено, що 06.02.2018під час розпивання спиртних напоїв між співмешканцями, 37-річною жінкою та 49-річним чоловіком, виник конфлікт, у ході якого жінка умисно нанесла один удар ножем уліву ділянку грудної клітки потерпілому.

Після скоєного зловмисниця місце події намагалася покинути, однак була затримана в порядку ст. 208 КПК України, а співмешканця доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

На даний час жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 («Замах на злочин»), ч. 1 ст. 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України, та вирішується питання про обрання міри  запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області

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