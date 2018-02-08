У Дніпрі патрульні затримали грабіжників, які тікали в автомобілі. ФОТО

Близько 5-ї години вечора спецлінії 102 надійшов виклик про грабіж на вулиці Космічній. Чоловік повідомляв, що біля лікарні двоє невідомих нанесли йому кілька ударів в обличчя, а після забрали в нього сумку з чималою сумою грошей та документами й поїхали на автомобілі Mercedes у невідомому напрямку.

Патрульні одразу оголосили перехват вказаного авто. За півгодини на Бульварі Слави патрульний екіпаж помітив схожий за орієнтуванням транспортний засіб і вирішив зупинити його задля перевірки. Але на вимогу поліцейських зупинитися водій не відреагував, і навпаки пришвидшив рух, намагаючись втекти. Інспектори переслідували його. Коли автомобіль заїхав на територію лікарні на вулиці Космічній, пасажир покинув транспортний засіб і став тікати, а водій заїхав у глухий кут.