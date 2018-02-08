У Дніпрі патрульні затримали грабіжників, які тікали в автомобілі. ФОТО

У Дніпрі патрульні затримали грабіжників, які тікали в автомобілі. ФОТО

21:30 08.02.2018
  • У Дніпрі патрульні затримали грабіжників, які тікали в автомобілі. ФОТО
  • У Дніпрі патрульні затримали грабіжників, які тікали в автомобілі. ФОТО
  • У Дніпрі патрульні затримали грабіжників, які тікали в автомобілі. ФОТО
  • У Дніпрі патрульні затримали грабіжників, які тікали в автомобілі. ФОТО

Близько 5-ї години вечора спецлінії 102 надійшов виклик про грабіж на вулиці Космічній. Чоловік повідомляв, що біля лікарні двоє невідомих нанесли йому кілька ударів в обличчя, а після забрали в нього сумку з чималою сумою грошей та документами й поїхали на автомобілі Mercedes у невідомому напрямку.

Патрульні одразу оголосили перехват вказаного авто. За півгодини на Бульварі Слави патрульний екіпаж помітив схожий за орієнтуванням транспортний засіб і вирішив зупинити його задля перевірки. Але на вимогу поліцейських зупинитися водій не відреагував, і навпаки пришвидшив рух, намагаючись втекти. Інспектори переслідували його. Коли автомобіль заїхав на територію лікарні на вулиці Космічній, пасажир покинув транспортний засіб і став тікати, а водій заїхав у глухий кут.

Охоронці порядку не зволікали – один з патрульних кинувся навздогін за пасажиром. Його вдалося затримати, як і водія. Останній пояснив, що тікав від поліції тому, що його позбавили права керування.

Під час поверхневої перевірки в авто поліцейські виявили підроблені документи, гроші, складний ніж, а також 8 ключів від різних транспортних засобів. На передньому номері Mercedes інспектори помітили сліди заміни номера.

Патрульні зв’язалися із заявником, той упізнав своїх кривдників.

На місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу Соборного відділку поліції та передали їм затриманих, а також склали на водія постанову за ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом без відповідних документів) та протокол за ст.122-2 КУпАП (Невиконання водієм вимог про зупинку).

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпропетровської області

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