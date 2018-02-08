У Києві поліцейські вилучили у молодика наркотики на сотні тисяч гривень. ФОТО

У Києві поліцейські вилучили у молодика наркотики на сотні тисяч гривень. ФОТО

17:00 08.02.2018
  • У Києві поліцейські вилучили у молодика наркотики на сотні тисяч гривень. ФОТО
  • У Києві поліцейські вилучили у молодика наркотики на сотні тисяч гривень. ФОТО
  • У Києві поліцейські вилучили у молодика наркотики на сотні тисяч гривень. ФОТО

Хлопець через Інтернет продавав заборонені речовини. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації працівники управління протидії наркозлочинності спільно з правоохоронцями Шевченківського управління поліції затримали 20-річного киянина. У нього виявили та вилучили пакунки із синтетичним замінником кокаїну, курильні спайси, метамфетамін і марки LSD.

Правоохоронці встановлюють, де хлопець купував наркотики та його імовірних спільників. Слідством встановлено, що заборонені речовини він збував через мережу Інтернет.

Загалом у наркокурʼєра вилучили 50 грамів синтетичного замінника кокаїну, 70 грамів метамфетаміну, 56 марок LSD та 300 грамів курильних спайсів. Вартість вилученого «товару» становить близько 400 тисяч гривень.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрите кримінальне провадження. Наркозбувачу загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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