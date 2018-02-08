На Буковині автомобілі збили пішохода та велосипедиста. ФОТО

Внаслідок ДТП на лікарняних ліжках опинилися пішохід та велосипедист.

Пізно ввечері по вулиці Руській 23-річний водій, керуючи автомобілем «ВАЗ 21099», допустив наїзд на пішохода. За попередньою інформацією, чернівчанин переходив проїжджу частину у невстановленому місці.

Потерпілий отримав серйозні травми та був госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги. Оглянувши чоловіка, медики також діагностували у нього алкогольну інтоксикацію.

Ще одна трагічна автопригода сталася цього ж вечора поблизу міського торговельного комплексу «Калинівський ринок». 58-річний водій мікроавтобуса «Фольксваген» допустив наїзд на 53-річного велосипедиста, котрий рухався у попутному з автівкою напрямку. На момент скоєння ДТП водій велосипеда, опинившись в межах пішоходного перехода, раптово здійснив поворот, щоб перетнути автодорогу.

Внаслідок автопригоди велосипедиста з політравмою госпіталізували до медичної установи. Наразі стан здоров’я потерпілого стабільний.

Як показало медичне освідчення, в обох дорожніх інцидентах водії автівок були тверезі.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області