На Донеччині собака загинула б у колодязі, якби не бійці ДСНС. ФОТО

На Донеччині собака загинула б у колодязі, якби не бійці ДСНС. ФОТО

14:40 08.02.2018
  • На Донеччині собака загинула б у колодязі, якби не бійці ДСНС. ФОТО
  • На Донеччині собака загинула б у колодязі, якби не бійці ДСНС. ФОТО
  • На Донеччині собака загинула б у колодязі, якби не бійці ДСНС. ФОТО

О 07:25 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від мешканців вул. Гастело у м. Добропілля Донецької області про те, що в колодязь впав собака та потрібна допомога рятувальників, щоб його дістати.

Рятувальники 19-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, за допомогою драбини-палиці спустились в колодязь глибиною 3,5 м та дістали собаку на поверхню.

Від Головного управління залучалось 3 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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